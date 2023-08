Le sorelle Parodi con la Sardegna nel cuore.

Come praticamente ogni anno, Cristina e Benedetta, assieme alla madre e ai rispettivi mariti, Giorgio Gori e Fabio Caressa, stanno trascorrendo le vacanze nell’Isola e stanno immortalando sui social gli angoli più suggestivi della Gallura.

Dal tramonto al Golfo di Marinella, nei pressi di Porto Rotondo, agli scatti a Capo Figari, «uno dei posti più belli al mondo».

Con Cristina, la minore delle sorelle della tv, che prende posizione contro l’hotel di lusso a Capo Figari: «Sono salita per l’ennesima volta a Capo Figari, in Sardegna, e ho pensato che è uno dei posti più belli del mondo. Un sito naturale ricco di biodiversità ma anche un luogo storico dove Guglielmo Marconi l’11 agosto 1932, facendo sponda con la nave Elettra, riuscì per primo a inviare segnali a onda ultracorta: un esperimento fondamentale per tutti i moderni sistemi di comunicazione», scrive postando un video.

E poi: «Giusto trasformare questa ex stazione militare in un hotel di lusso? Io credo di no se questo danneggerà la flora e la fauna di un paradiso naturale e soprattutto impedirà a tutti gli altri di salire su questo tetto del mondo e di emozionarsi di fronte a questo panorama. Come succede a me ogni volta».

