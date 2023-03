La nuova edizione del reality L’Isola dei Famosi inizierà il 17 aprile ma sui social c’è già chi gioca al “FantaIsola” e prova a immaginare il cast completo della trasmissione. Tra le varie indiscrezioni trapelate ci sarebbe quella che vedrebbe le sorelle Enardu, influencer quartesi e protagoniste di Uomini e Donne, nel bel mezzo dei preparativi per partire in Honduras.

Come riporta il settimanale Chi infatti quest’anno alcuni concorrenti potranno sbarcare in coppia sulla spiaggia più chiacchierata del piccolo schermo italiano. Sull’effettiva partecipazione delle gemelle però ancora nessuna conferma. E i fan di Elga e Serena, che da poco ha ufficializzato il suo ritorno di fiamma con l’ex Pago, dovranno aspettare ancora.

L’edizione 2023 vedrà Ilary Blasi al timone delle puntate mentre al suo fianco ci sarebbero, in qualità di opinionisti, Vladimir Luxuria e il conduttore storico di Sarabanda, Enrico Papi. Tra gli altri nomi che potrebbero sbarcare in diretta su Canale 5 anche Cristina Scuccia, meglio conosciuta dai telespettatori come Suor Cristina. E ancora: Alessandro Cecchi Paone, Marco Mazzoli, Paolo Noise.

