"Ho un maschio e una femmina, la coppia... è perfetto, no?".

Lo ha detto Belen Rodriguez che, ospite alla trasmissione tv “Verissimo”, ha raccontato i suoi primi mesi dopo la nascita della sua secondogenita, Luna Marì, precisando di non desiderare altri bambini: "Sempre mai dire mai - ha detto - ma non vorrei un terzo figlio".

"La gravidanza è stata tosta - ha spiegato - mentre il parto è andato bene. Vorrei che a ogni donna fosse fatto l'epidurale, perché io non ho urlato nemmeno. Antonino? Quasi è svenuto al momento del parto, tuttavia, è un papà dolcissimo".

La presentatrice ha anche svelato i dettagli anche di quello che lei ha definito “un pasticcio”, il malore sofferto negli studi del programma “Tu sì que vales”, a luglio, pochi giorni dopo il parto: “Sono tornata a lavorare dopo una settimana, ho fatto un pasticcio e questa è una cosa che voglio dire anche a tante donne che dopo il parto vogliono tornare subito in forma. Io perché ho preso i drenanti naturali, avendo deciso di non allattare più. La mia ginecologa mi ha detto di bere solo un litro d'acqua e sono andata in disidratazione”.

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata