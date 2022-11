Prima l’ennesima rottura, poi la riconciliazione. Ora la notizia, non ancora confermata né smentita dai diretti interessati.

Secondo la stampa argentina Wanda Nara è incinta. Lo riporta il quotidiano “Caras”, secondo cui proprio un nuovo bambino sarebbe alla base della riconciliazione tra la showgirl e l’attaccante del Galatasaray.

L’ultima rottura, dopo diverse scappatelle, sembrava quella definitiva. Poi i due hanno fatto un viaggio alle Maldive assieme ai figli: «Non era la donna della mia vita. Era la mia vita trasformata in donna. Le storie Disney hanno anche una seconda stagione», aveva scritto Icardi su Instagram pubblicando una foto.

Le immagini postate sui social non rivelano alcun pancino sospetto, ma i media argentino – non solo il “Caras” – sono sicuri dell’imminente arrivo di un altro bebè. Sarebbe il terzo per Wanda e Mauro, il sesto per lei che ha già avuto tra maschietti nati dal matrimonio con Maxi Lopez.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata