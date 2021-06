Irina Shayk e Kanye West paparazzati in Provenza.

La super modella e il cantante, secondo il Daily Mail, hanno festeggiato insieme i 44 anni di lui in un resort francese e da qualche tempo si stanno frequentando anche a New York.

L’ufficialità ancora non c’è e i due in tutti i modi hanno cercato di sottrarsi ai fotografi. Lui è reduce dal super divorzio con Kim Kardashian, che ha celebrato il suo compleanno con un “Ti amerò per tutta la vita” su Instagram.

Lei da una relazione di quattro anni con l’attore Bradley Cooper: i due si sono lasciati due anni fa e hanno una figlia di quattro anni.

