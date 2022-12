Il gossip sulla storia d’amore tra la stella del calcio francese Kylian Mbappé – che ha fatto sognare i tifosi con la maglia della nazionale francese in Qatar – e la modella trans Inés Rau impazza sui social da mesi.

I tabù di genere nel calcio non hanno posto un limite al cuore del capocannoniere: la sua è la prima love story ufficiale di un calciatore con una donna transgender. La ragazza ha effettuato l'intervento per cambiare sesso quando aveva 16 anni ma ha raccontato pubblicamente la vicenda solo quando ne aveva 24. Nell’autobiografia “Woman” ha poi condiviso con i lettori il tutto il suo percorso e la sua vita.

Lei, indossatrice che ha lavorato per grandi riviste, come Vogue e altri brand importanti, è stata la prima modella transgender che ha posato nel 2017 per la copertina della storica rivista Playboy. La 32enne, di origini nordafricane ma nata a Nancy, in Francia, non è passata inosservata agli occhi dell’attaccante del Paris Saint-Germain e – anche se i due non hanno ancora ufficializzato la relazione – pare che si frequentino almeno dall’inizio dell’anno.

I due sono stati visti insieme per la prima volta lo scorso maggio a Cannes, in occasione del Festival del Cinema. Dopo il red carpet si sono concessi dei momenti di relax in spiaggia e la loro frequentazione è andata avanti per tutta l’estate. In un'intervista rilasciata ad Elle, pur senza fare riferimento in modo diretto a Mbappè, ha raccontato di aver trovato un ragazzo che la apprezza per quello che è.

(Unioneonline/v.f.)

