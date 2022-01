Bebè in arrivo per Sfera Ebbasta. Il seguitissimo trapper milanese ha annunciato che nel 2022 diventerà padre per la prima volta.

L'annuncio tramite i social, dove l’ex giudice di X-Factor e la sua compagna, la modella Angelina Lacour, hanno postato una foto, entrambi in posa davanti allo specchio, con il rotondo pancino bene in evidenza e la frase d’accompagnamento: “Il nostro gioiello più prezioso”. Poi, a seguire, un video dell’ecografia in cui si vede il piccolo cuoricino che batte.

Sfera e Angelina, da quando nel 2019 si sono conosciuti a Ibiza, non si sono più lasciati. E adesso diventeranno un trio. “La mia famiglia bellissima, vi amo” ha aggiunto la modella, che ha fatto sapere di essere incinta di 14 settimane.

Per la coppia tantissimi messaggi di congratulazioni dai fan.

(Unioneonline/v.l.)

