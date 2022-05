"Il figlio di Zaccagni è di Zaniolo”. Con questo coro i tifosi della Roma, durante i festeggiamenti al Circo Massimo per la Conference League, hanno attaccato Chiara Nasti e il calciatore laziale.

L’influencer, compagna di Zaccagni ed ex di Zaniolo, nei giorni scorsi ha affittato l’Olimpico assieme al calciatore della Lazio per annunciare il sesso del nascituro, “it’s a boy” per la cronaca.

Un episodio che in molti hanno giudicato pacchiano e che ha fatto sì che Chiara Nasti si mettesse alla mercè dei tifosi giallorossi, il cui coro dopo la vittoria sul Feyenord è diventato virale.

L’influencer, presa di mira anche su Instagram da diversi tifosi della Roma, che le hanno riportato le parole del coro nei commenti ai suoi post o hanno fatto riferimenti a Zaniolo, ha perso le staffe.

E ha risposto in maniera decisamente volgare, attaccando Zaniolo e la sua virilità: “Con quel gamberetto, non si sa come già abbia avuto un figlio”, ha scritto. Per poi concludere, rivolgendosi ai romanisti: “Siete tutti sfigati e fate anche schifo”.

Un commento di cui si è subito pentita, in effetti lo ha cancellato. Ma il web non perdona, perché gli screenshot sono stati immediati e il commento diffuso. Non le è andata benissimo, visto che Chiara Nasti, presa ancora più di mira dai romanisti e non solo, ha dovuto disattivare i commenti all’ultimo post pubblicato.

