Demi Lovato in un lungo video condiviso con i suoi followers su Instagram ha fatto coming out, dichiarandosi “non binaria”.

Non si riconosce né nel genere maschile né in quello femminile, dunque ha deciso di abbandonare per sempre il pronome lei. A Demi Lovato ci si rivolgerà con un “loro”, “they” e “them” in inglese.

"Ogni giorno che ci svegliamo, ci viene data un'altra opportunità e possibilità di essere chi vogliamo e desideriamo essere. Ho passato la maggior parte della mia vita a crescere davanti a tutti voi. Avete visto il buono e il brutto di me”, ha detto la cantautrice.

"Oggi è un giorno in cui sono così felice di condividere la mia vita con tutti voi. Sono orgogliosa di farvi sapere che da oggi mi identifico come non binaria e cambierò ufficialmente i miei pronomi con loro, non vedo l’ora".

Le persone non binarie non si identificano in alcune genere, sono loro che hanno la sigla della comunità Lgbt e cambiare in Lgbtqia+, dove Q sta per “queer”, chi non si riconosce in un genere e un orientamento sessuale e deve ancora prendere una decisione.

(Unioneonline/L)

