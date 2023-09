New entry a casa Ferragnez.

La coppia più social d’Italia ha accolto un nuovo cagnolino, una golden retriever: Paloma.

Su Instagram le foto e i video della cucciola con gli altri due “cuccioli” di casa, Leone e Vittoria, ovviamente felicissimi della sorpresa: «Benvenuta in famiglia Paloma», scrivono Chiara Ferragni e Fedez in un post condiviso.

Tra i commenti però non mancano le polemiche per la scelta di un cane di razza, invece di un randagio abbandonato. «E anche stavolta avete perso l’occasione di andare a prendere un cane al canile», scrivono i più critici, convinti che sarebbe stato un bell’esempio da dare considerando il foltissimo seguito che hanno i Ferragnez. Che per ora non replicano e si godono la gioia dei loro bambini.

A luglio l’influencer aveva dovuto dire addio alla sua bulldog francese, Matilda, che da tempo soffriva di tumore: «In questi tredici anni insieme sei stata la mia bambina e allo stesso tempo la mia amica pronta a farmi sempre compagnia e a farmi sentire amata quando più ne avevo bisogno – era stato il commovente post sui social -. Mi bastava abbracciarti e sentire il tuo profumo per sentirmi a casa perché è proprio quello che sei stata sempre: la mia famiglia».

(Unioneonline/D)

