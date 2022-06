Capelli rossi, carnagione color pesca e occhi blu: Harry e Meghan hanno diffuso a sorpresa, attraverso i social, una foto della loro figlia Lilibet Diana in occasione del suo primo compleanno. E come sottolineato dai fan la somiglianza con il papà nello scatto, realizzato dall'amica di famiglia Misan Harriman, è straordinaria.

Secondo i tabloid inglesi, la piccola ha celebrato sabato il suo primo anno di vita in una festa con la famiglia e gli amici intimi dei Sussex al Frogmore Cottage di Windsor.

Il principe Harry e Meghan hanno poi lasciato Londra, ancora prima della fine delle celebrazioni per il Giubileo di Platino, per fare ritorno a Santa Barbara, in California.

(Unioneonline/v.l.)

