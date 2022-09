Gisele Bundchen e Tom Brady potrebbero essere la prossima super coppia a scoppiare.

Questo almeno è quanto emerge da Page Six: secondo il famoso sito di gossip a far saltare gli equilibri sarebbe stata la scelta del 45enne quarterback di tornare a giocare con i Buccaneers.

La modella brasiliana non avrebbe affatto accettato la sua decisione di non ritirarsi più e dunque di non dedicarsi completamente alla famiglia come stabilito. Si sarebbe perciò trasferita dalla loro casa di Tampa, in Florida, alla Costa Rica.

Brady e Bundchen si sono sposati nel 2009 e hanno avuto due figli, Benjamin Rein e Vivian Lake.

Il campione di football intanto per 11 giorni si è assentato dagli allenamenti ad agosto. Una “questione personale”, ha detto.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata