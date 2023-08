Giacomo Urtis coinvolto in una rissa in un locale a Porto Cervo. Il chirurgo dei vip, stando al suo racconto, sarebbe stato aggredito da una donna che gli avrebbe anche strappato le extension.

Protagonista dell’aggressione una donna bionda, imprenditrice sulla quarantina, dicono i testimoni. Il motivo? La gelosia, stando quanto scritto sul suo profilo Instagram dal chirurgo dei vip.

«Botoxini, come avete saputo ieri ho litigato con una perché parlavo con un ragazzo», spiega nelle stories Urtis. »Anzi, con più ragazzi, ma in particolare c’è stato uno a cui era interessata una tizia. Questa si è ingelosita e mi ha tirato i capelli. Quindi niente, sono venuto qua a farmi sistemare», continua, mostrandosi in video da un parrucchiere che gli sistema le extension.

«Si parla tanto di solidarietà femminile – conclude – ma io che non litigo mai con nessuno mi ritrovo che da quando ho i capelli lunghi litigo con le tipe per i ragazzi. Veramente robe da pazzi. Non capisco le gelosie per i tipi, tanto se uno non ti vuole non ti vuole».

(Unioneonline/L)

