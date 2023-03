Il chirurgo delle star Giacomo Urtis avrebbe ricevuto delle proposte di lavoro dal pornoattore Rocco Siffredi. Il racconto “bollente” durante la sua intervista a “Belve”, la trasmissione condotta da Francesca Fagnani, andata in onda il 7 marzo scorso. Peccato che però, a detta di Urtis, quel passaggio sia stato “censurato”.

Ma il medico di Alghero non ci sta. E dopo più di due settimane dalla messa in onda della puntata l’accento torna su quelle dinamiche svelate ai microfoni ma mai ascoltate dal pubblico della tv italiana. «Mi sono domandato che fine avessero fatto le mie dichiarazioni su Siffredi», confessa. Urtis che, dopo aver spento la tv con l’amaro in bocca ha realizzato come sarebbero andate le cose. Stando alle sue parole, gli autori della trasmissione avrebbero contattato Rocco, chiedendo conferme su quanto dichiarato alla Fagnani.

«Dopo le riprese mi hanno detto che ha smentito ogni cosa. Ma quello che ho detto è tutto vero: ho ancora i messaggi dove io – alla fine – declino l’offerta», conclude Urtis.

