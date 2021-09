Non sono passati neanche due giorni dalla prima puntata del Gf Vip e dall’ingresso dei concorrenti nella casa, che c’è già qualcuno che potrebbe abbandonare il gioco anzitempo per una presunta bestemmia.

Si tratta di Katia Ricciarelli: l’ex soprano, durante una conversazione scherzosa con gli altri “vip”, si è lasciata scappare un “dio buono”. Un’invocazione che però, per le regole del programma di Canale Cinque, potrebbe costarle la permanenza nella casa più spiata d’Italia.

Per una simile espressione nella scorsa edizione fu messo nel mirino Paolo Brosio: in quel caso l’ex conduttore fu “graziato” anche in considerazione della sua esibita fede religiosa. Non andò così per lo youtuber Denis Dosio: la sua imprecazione, allora, fu ben più grave.

Per l’ex moglie di Pippo Baudo le intenzioni erano palesemente buone e non offensive, ma sul web c’è chi chiede che venga eliminata. Il verdetto lo si conoscerà solo nella prossima puntata della trasmissione, venerdì 17 settembre.

