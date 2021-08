E’ stata registrata nei giorni scorsi la prima puntata del Trono over di Uomini e Donne, con in studio la storica protagonista Gemma Galgani.

La tronista a 71 anni ha fatto ancora ricorso alla chirurgia estetica. Per stare meglio con sé stessa dice, o per trovare una volta per tutte il suo uomo.

La notizia era trapelata nei giorni scorsi, l’aveva data il direttore di “Nuovo” Riccardo Signoretti scrivendo un post sul suo profilo Instagram: "Gemma Galgani si è rifatta anche il seno. Clamoroso a Uomini e donne. Gemma, la dama torinese che da undici anni cerca l'amore nel dating show di Maria De Filippi, apparirà in studio con un décolleté nuovo di zecca. Una grande novità che non passa inosservata! Galgani aveva già fatto discutere per il lifting, che le aveva tolto almeno dieci anni dal viso. Con la nuova silhouette da pin-up Gemma spera di trovare più facilmente il compagno giusto? E che cosa si rifarà la prossima volta?".

La conferma è poi arrivata dalla stessa Gemma nel corso della registrazione della prima puntata. La dama ha confermato di aver rifatto il seno e ha aggiunto anche un ritocchino alle labbra: “Per sentirmi meglio con me stessa”, ha detto. Come avrà reagito Tina Cipollari? Assisteremo già al primo diverbio stagionale tra le due?

