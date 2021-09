Gabriel Garko, a un anno dal coming out televisivo al Grande Fratello Vip, rivela che sta “pensando seriamente” di avere un figlio.

“Oggi mi ritrovo a 49 anni ad affrontare una rinascita totale, a respirare a pieni polmoni”, racconta in un’intervista a Il Fatto Quotidiano.

Dopo aver rivelato di essere omosessuale “forse è cambiata la percezione che il pubblico aveva nei miei confronti. Ho ricevuto centinaia di messaggi di stima e di ammirazione, anche da tanti uomini. Prima ero percepito come un personaggio distante, inavvicinabile, oggi mi dicono ‘ti stimo per il coraggio che hai avuto’. Ma sogno il momento in cui non sarà più necessario fare coming out, etichettare le persone, guardare il mondo con la lente della normalità. Normale è una parola che detesto”.

L'attore ripercorre anche le sue storie d’amore importanti: “La prima volta da giovanissimo e la storia è durata quattro anni. La seconda con Riccardo, con cui sono stato 12 anni. La terza spero sia questa che sto vivendo”. Di qui la voglia di diventare papà: “Vorrei un figlio. Ci sto pensando seriamente”.

Il tempo che passa non lo preoccupa affatto: “Mi spaventa la malattia. Oggi si può invecchiare bene e io mi curo, faccio le vitamine. Ma non mi sono mai ritoccato, contrariamente a ciò che dicevano di me in tv commentatori e commentatrici dall’alto delle loro labbra a canotto”.

