Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez saranno presto marito e moglie.

L’ex ciclista e la showgirl, sorella minore di Belen Rodriguez, si sposeranno.

L’annuncio, ovviamente, è arrivato via social, a beneficio dei 5 milioni di follower che la coppia raccoglie complessivamente.

È stato lui a fare la proposta a lei – tra candele, luci soffuse e immancabile anello – nel corso di un weekend che hanno trascorso in montagna in occasione del ponte di Ognissanti: “And… she said yes. Non vedo l’ora di viverti per tutta la vita!”.

Cecilia e Ignazio stanno insieme ormai da cinque anni: si sono conosciuti nel 2017 nella casa del Grande Fratello Vip, e proprio qui si sono innamorati.

A luglio avevano dichiarato al settimanale Chi di essere “pronti a fare il grande passo".

(Unioneonline/D)

