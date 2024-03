Chiacchieratissimo per la separazione da Chiara Ferragni, Fedez si “distrae” aggiungendo una nuova supercar alla sua collezione, che conta già una Lamborghini Huracan e una Ferrari SF90. Il rapper ha comprato una Ferrari Roma Spider, un elegante modello con capotte in tela stile vintage.

«È la prima consegnata in Italia», spiega orgoglioso su Instagram, coinvolgendo anche il padre Franco Lucia: «La faccia di chi sa che la guiderà più di me», scherza. «La Ferrari con il tettuccio in tela non la fanno da 60 anni. L’ha configurata il papà per me», continua Fedez. «Per te, ma anche per me», la replica di papà Franco.

Il motore del gioiellino è il V8 biturbo 3.855 cc da 620 cavalli: con una velocità massima di 320 Km/h, lo scatto 0-100 è coperto in soli 3,4 secondi e lo 0-200 in appena 9,7 secondi. Prezzo di partenza? 250mila euro.

(Unioneonline/D)

