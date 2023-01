Federico Fashion Style fa outing a “Verissimo”.

Il parrucchiere dei vip, che è stato 17 anni con Letizia Porcu da cui ha avuto anche una bambina, oggi ha rivelato alla trasmissione di Canale 5 di essere omosessuale.

«Amo le persone del mio stesso sesso», ha detto senza troppi giri di parole a Silvia Toffanin.

«Con Letizia c’era un amore fraterno», ha raccontato Federico Lauri che non molto tempo fa di nuovo a Verissimo, in lacrime, ha parlato della rottura con Letizia.

Tre anni fa il rapporto tra i due è cambiato, anche se la rottura è arrivata solo di recente: «Ho avuto una relazione con un uomo e gliel’ho detto apertamente. Lei secondo me lo sapeva già, mi ha detto che mi sarebbe stata sempre vicina, anche per questo la mia relazione con lei è continuata per tre anni. Ora le cose sono cambiate».

Federico Fashion Style si è liberato dunque: «Mi sento libero e sereno, ma così mi sentivo anche prima. Non ho mai mentito, se non lo avevo detto fino ad oggi è stato solo per tutelare mia figlia».

Si è aperto anche con i genitori: «Avevo paura ma l’ho fatto. Mio padre è un po’ all’antica, ma alla fine mi hanno detto che l’importante per loro è la mia felicità».

Infine l'appello nello stile “non fate come me”, un consiglio agli omosessuali: «Amate ciò che volete, apritevi, non nascondetevi. Naturalmente prima parlatene in famiglia».



