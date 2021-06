Si candida a essere uno dei tormentoni dell’estate “Io sono pazzesco”, la nuova hit di Federico Fashion Style, l’acconciatore di Anzio (Roma) che è tornato a cantare, dopo il successo dello scorso anno di “Troppo Top”.

Il videoclip che accompagna la promozione del brano – in cui la star social è vestita come un principe d’Egitto – è stato diretto da Valerio Matteu, videomaker sardo di 35 anni, originario di San Giovanni Suergiu ed è stato girato tra Cinecittà World e le terme di Roma.

Accanto a Federico, recita anche l’influencer Aurora Celli, TikToker con oltre due milioni di follower.

Nella parte femminile la canzone – scritta dallo stesso acconciatore, in collaborazione con Davide De Blasio e Angelo Martini – è interpretata dall’artista romana Michelle.

Matteu ha studiato a Roma e si è specializzato in regia alla New York Film Academy ed è già stato impegnato nella regia di videoclip di successo come “Queen”, “Bordello” e “Space Doll” di Marta Daddato, oltre che di “Boom” di Valeria Marini.

Lavora con diverse case di produzione cinematografiche e ha collaborato come direttore della fotografia al documentario “RoMax e MaxMare”, come montatore in un nuovo cortometraggio diretto da Adamo Dionisi "Da Capo A 12" ed è attualmente al lavoro sulla regia del remake del celebre film storico "Le notti bianche" di Luchino Visconti, che verrà girato a Roma nel mese di luglio.

In passato ha diretto il documentario "Fuocosacro", che racconta la festa di Sant'Efisio di Tramatza ed è attualmente in fase di preproduzione di un film documentario sulla Sardegna intitolato "Sardinia Secrets".

