«Non mi aspettavo finisse così. Ma ora sono felice».

Elisabetta Canalis, 45 anni, torna a parlare della separazione dal chirurgo americano Brian Perri dopo nove anni di matrimonio, celebrato ad Alghero.

La relazione con l’ex marito, ha raccontato in un’intervista a “Grazia”, è ottima, anche se adesso è legata al campione mondiale di kickboxing Georgian Cimpeanu: «Ho uno splendido rapporto col mio ex marito, non abbiamo segreti di nessun tipo ma mettiamo gli interessi di nostra figlia Skyler Eva prima dei nostri».

«Se guardo indietro, a quando mi sono sposata – continua - non era così che mi aspettavo andassero le cose. Ma con gli anni ho capito che siamo in continua trasformazione, e che il rapporto a due inevitabilmente può modificarsi. La separazione si può affrontare o in modo traumatico, oppure guardandosi negli occhi e provando a capirsi. Io e Brian facciamo parte di questo secondo gruppo».

La modella sarda ha trascorso il Capodanno a Los Angeles, la città in cui vive ormai da tempo. E dove abita anche ora, con la figlia Skyler, a una manciata di minuti d’auto dalla villa in cui ha vissuto da sposata. Una decisione, quella di restare negli Usa, legata all’esigenza di non stravolgere le abitudini della piccola.

«Certe sere è strano pensare che Skyler si trovi a due miglia di distanza e che a cena non è con me – ha rivelato -. Ma poi col tempo mi sto abituando e mi sono organizzata. A Los Angeles ho buoni amici per fortuna».

Anche il lavoro va a gonfie vele: nel 2024 tornerà al cinema, al fianco degli attori Carolina Crescentini e Giampaolo Morelli. E anche in tv, con Enrico Papi su Italia Uno nel programma Tilt.

