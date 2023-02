La giornalista sportiva cagliaritana Eleonora Boi si prepara a diventare “mamma bis” e annuncia ai suoi follower di essere in dolce attesa. «Felici in 4, non vediamo l’ora di conoscerti», scrive nella foto che la ritrae con il pancione e tra le braccia del marito Danilo Gallinari, il cestista italiano che milita nei Boston Celtics.

Due anni fa l’arrivo del fiocco rosa con la primogenita Anastasia. Ora la coppia, che si è sposata a Sarroch lo scorso luglio a Villa D’Orri, si prepara ad appendere una nuova coccarda sulla porta di casa anche se, per ora, il colore non è stato ancora rivelato al pubblico.

Tantissimi i messaggi di auguri lasciati da fan, amici e colleghi. «Congratulazioni! Ecco perché eravate entrambi più belli ultimamente», scrive un utente. E ancora, «si legge negli occhi di una donna quando è in dolce attesa...me ne ero accorta già da un po’», il commento di un’altra follower.

