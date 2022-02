È nato il bimbo di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: “Benvenuto Gabriele”, annunciano felici sui social.

La modella ex gieffina è già mamma di Nina, la bimba avuta dall’ex marito e cantante delle Vibrazioni Francesco Sarcina.

Clizia e Paolo si sono conosciuti nella casa del Grande fratello Vip: è proprio lì che è sbocciato il loro amore, coronato ora dall’arrivo del bimbo.

Nei mesi scorsi Incorvaia ha tenuto aggiornati i follower sullo stato della gravidanza, resa complicata in un periodo per la sua positività al Covid.

Per fortuna è andato tutto bene, e chissà magari ora il prossimo passo sono le nozze: “A quando il matrimonio? – aveva detto in passato la modella - Quando Paolo mi regala il diamante rosa. Sicuramente io e Paolo stiamo costruendo, stiamo ultimando adesso la nostra casetta che abbiamo acquistato noi, l’abbiamo arredata con tanto amore e tanti sacrifici in cinque mesi, siamo stati velocissimi”.

