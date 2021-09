“Con Can è stata una storia bellissima, un sogno, una favola, un colpo di fulmine”.

Diletta Leotta, ospite a “Verissimo”, è tornata a parlare della sua relazione con Can Yaman. Una love story finita ma, ha rivelato la presentatrice, l’amore c’è ancora, anche se i due sono ormai lontani.

“Siamo due ragazzi di trent’anni che si sono conosciuti, che si sono amati, che hanno cercato di vivere questa passione enorme. Siamo tutti e due molto passionali, forse lui anche più di me, ed è stato tutto molto veloce, molto bello”, ha raccontato.

La loro relazione è partita subito a cento all’ora tanto che Leotta ha ricevuto dall’attore turco una proposta di matrimonio dopo solo un mese di conoscenza.

“Forse le cose sono andate troppo veloci”, ha dichiarato, smentendo le voci di chi sosteneva che la loro fosse una storia studiata a tavolino. "Chi pensa che l’amore possa essere programmato, pianificato, non sa cos’è l’amore. L’amore ti capita, a me è capitato di innamorarmi, non so se a chi dice queste cose è mai successo”, ha spiegato.

La conduttrice ha poi ribadito di essere ancora innamorata: “Quando si è innamorati un po’ perdi lucidità, perdi le sicurezze, perdi la testa, perdi il controllo, cose che a me non erano mai capitate prima. E a volte perdi anche l’amore.Mi auguro che si possa anche trovare un equilibrio nella quotidianità, con me stessa e poi a dare questo equilibrio alla persona che ami”, ha concluso.

(Unioneonline/F)

