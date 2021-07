Una storia d’amore su cui in pochi scommettevano, ma che ora viaggia sempre più a gonfie vele e che sembra davvero indirizzata verso un futuro matrimonio.

Diletta Leotta e Can Yaman non si nascondono più, e dopo gli scatti hot immortalati dai paparazzi durante la recente vacanza in Turchia, dove i meglio informati dicono che per la coppia ci siamo già state le presentazioni in famiglia, la conduttrice è stata fotografata in questi giorni a Milano dove, in giro per strada e intenta a parlare al telefono, mostra sull’anulare sinistro, come ripreso da Tgcom, un anello che a tutti gli effetti sembra proprio un gioiello di fidanzamento.

Lo scatto riportato dalle testate di Gossip

Scarpe da ginnastica, shorts in denim, t shirt e cappellino Diletta Leotta cammina felice verso casa. Nel frattempo il padre dell’attore e modello ha confermato l’indiscrezione a un tabloid turco: “Il primo passo è stato fatto. Sono stati indossati gli anelli di fidanzamento”. “Spero che il matrimonio sia il prossimo anno", ha quindi concluso.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata