Leonardo DiCaprio “re di Sardegna”. Titola così il magazine Tmz, specializzato in gossip e rumors sul mondo dello showbiz, pubblicando alcuni scatti dell’attore americano mentre si gode una vacanza nell’azzurro mare dell’Isola.

La super-star di Hollywood è stata paparazzata a bordo di un lussuoso yacht al largo dell’Isola in compagnia di alcuni amici e, riferisce il Daily Mail, anche di “una bellissima ragazza bruna”.

Giorni di relax per festeggiare l’uscita del suo prossimo film, “Killers of the Flower Moon”, ancora una volta diretto da Martin Scorsese.

Prima di salpare, tempo anche per una capatina a terra, per presenziare alla festa di nozze in Costa Smeralda della modella, sua grande amica, Madison Headrick con Joseph Nahmad, figlio di uno dei più importanti galleristi d’arte del mondo.

