Victoria Adams “mangia lo stesso piatto da 25 anni”.

Lo rivela il marito, l’ex calciatore e oggi dirigente sportivo inglese David Beckham, ospite del podcast "River Cafe Table 4".

Che l’ex Spice Girl Victoria Adams tenga molto alla sua linea è cosa risaputa. E ci riesce alla perfezione, con un segreto appunto, quello di mangiare ogni giorno “pesce alla griglia e verdure al vapore”.

A detta del marito, non avrebbe rispettato questo rigidissimo programma alimentare solo una volta: "L'unica volta in cui ha assaggiato qualcosa che era nel mio piatto è stato quand'era incinta di Harper ed è stato fantastico. Quella è ancora oggi una delle mie serate preferite. Non ricordo cosa abbia mangiato, ma so che da allora non l’ha più fatto...".

"Mangiare e bere mi emoziona parecchio - ha confessato Beckham, che ama anche dilettarsi ai fornelli - e quando provo qualcosa di buono, voglio che lo assaggino tutti”. Sfortunatamente per lui, però, la moglie non è tra quei “tutti”: "Molto raramente si discosta da quello".

La coppia, sposata dal 1999, ha 4 figli: Brooklyn, 22 anni, prossimo alle nozze, Romeo di 19 anni, Cruz di 16 e la piccola Harper, di dieci.

