Rimandate più volte a causa del Covid, saranno celebrate quest’anno le nozze di Brooklyn Beckham, primogenito dell’ex calciatore David e dell’ex Spice Girl Victoria Adams.

Modello e fotografo, Brooklyn è giovanissimo: ha 22 anni ma il suo cuore appartiene già alla fidanzata Nicola Peltz, ereditiera e attrice statunitense.

Per il momento non ci sono molti dettagli sul matrimonio imminente ma secondo il Sun il fatidico sì sarà pronunciato in primavera a Palm Beach, in Florida, dove la famiglia di lei possiede una lussuosa villa da 103 milioni di dollari, con vista mare e mega piscina.

L’abito della sposa sarà di Valentino: "La prima volta che sono andata a Roma – ha raccontato lei in un'intervista a CR Fashion Book – ho portato mia madre e mio fratello Brad, che sarà il mio testimone e poi Leslie Fremar, una delle mie migliori amiche”.

Brooklyn e Nicola si sono fidanzati ufficialmente nel 2020 e sui social si mostrano più innamorati che mai: “Buon compleanno alla donna più bella del mondo – ha scritto lui su Instagram appena una settimana fa -. Sono la persona più fortunata del mondo a poterti chiamare mia. Mi innamoro di te ogni singolo giorno e non vedo l'ora di invecchiare con te”.

Sono altri tre i figli dei Beckham: Romeo di 19 anni, Cruz di 16 e la piccolina Harper, di dieci.

(Unioneonline/D)

