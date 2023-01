«Si dice che Damiano si sia completamente rasato, GOSSIP feat Tom Morello fuori il 13 gennaio».

Il post comparso ieri sul profilo Instagram dei Maneskin parla chiaro ma questo non è bastato a placare l’insoddisfazione dei fan. Nella foto il frontman della band si fa rasare la lunga chioma dal chitarrista Thomas, tra le risate di Victoria e lo stupore di Ethan.

Damiano, che negli anni ha fatto del suo look selvaggio un’icona sexy, non ha detto addio alla sua folta chioma per una pazzia immotivata. La scelta non è altro che una trovata promozionale per annunciare l’uscita del nuovo singolo della band, prevista per il prossimo 13 gennaio.

«Odi i tuoi fan europei? Come hai potuto farlo prima del tour?», «Per favore non fare questo al fandom dei Maneskin». E ancora: «No, non sto piangendo. Iniziamo molto male questo 2023». «Addio capelli di Damiano, non vi dimenticheremo mai» e ancora «Signore e signori, quello che temevamo è successo!», sono solo alcuni dei commenti che i fan da tutto il mondo hanno lasciato sotto la foto. Tanti altri però hanno approvato la scelta, che confermerebbe la naturale e iconica bellezza dell’artista.

