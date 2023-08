Dalla Costa Smeralda arriva uno scoop che è pronto ad infiammare l’estate.

Lo riporta Dagospia, secondo cui Fabrizio Corona avrebbe chiesto la mano del chirurgo sardo Giacomo Urtis, il quale avrebbe detto sì.

Il matrimonio sarebbe già in agenda per il prossimo anno.

«Io sono innamorato. Spero che lui non lo faccia per business», ha detto interpellato da Dagospia Urtis, che ha aggirato con un lapidario “no comment” la domanda se i due avessero già consumato. Il chirurgo dei vip ha mandato anche un video in cui i due, con Corona alla guida, sgommano in sella a una moto.

Già in passato si è chiacchierato di un presunto flirt tra il chirurgo sardo («A volte mi sento Giacomo a volte Jenny») e Corona. Urtis ha parlato di un presunto flirt e detto di essere stato “invaghito” di Corona, l’ex re dei paparazzi senza confermare ha fatto allusioni alla “fisicità” che ci sarebbe stata tra i due: «Assaggi ne ho dati a tutti in passato».

