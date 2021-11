Screzi di coppia in diretta su Twitch per Chiara Ferragni e il marito Fedez.

Una chiacchierata live nella “Tana del Boomer” del cantante per fare il punto sui nuovi progetti (“Disumano”, il nuovo album di Fedez in uscita e “Ferragnez”, la serie tv che li vedrà protagonisti entrambi su Prime dal prossimo 9 dicembre) è diventata infatti occasione per Chiara di tirare al consorte non poche frecciatine, nel corso del round di risposte alle domande dei follower.

La prima: “Il sesso migliore della tua vita?” “Quello da sola”, ha risposto la Ferragni, gelando Fedez.

Ma nel corso della diretta Chiara ha anche avuto modo di rimproverare Fedez per alcuni atteggiamenti non proprio edificanti. Come quando a lui è scappato un rutto in diretta: "Al prossimo me ne vado”, la stoccata della influencer. Che ha aggiunto: “Anche Leo li fa, è una cosa orrenda. Anche Leo adesso rutta perché tu continui a ruttare".

"Che c'entra Leo?", ha protestato allora Fedez. Ma la sua dolce metà non ha voluto sentire ragioni: “Io non rutto mai, quindi sì è colpa tua. E anche lui quando lo fa dice ‘come il papà’".

E poi un’altra rivelazione sulla loro vita di coppia: “Fedez non vuole mai venire a cena con me. Non siamo mai andati a cena insieme”, ha lamentato Chiara.

Un botta e risposta tra il serio e il faceto che, come di consueto, è stata seguitissimo da migliaia di utenti.

