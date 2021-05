Chiara Ferragni e Fedez comprano casa a Milano.

Lo annuncia l'influencer in una storia su Instagram: "Finalmente abbiamo trovato la casa dei nostri sogni, la stiamo costruendo e la stiamo pianificando tutta. Sono super contenta, perché adoro l’arredamento e l’idea di creare qualcosa che sia totalmente nostro. Dico ‘casa’ ma si tratta di un appartamento come piace a noi”.

La casa in cui vivono attualmente, nella prestigiosa zona di City Life, è in affitto, dice l'imprenditrice. La nuova dovrebbe essere secondo indiscrezioni l'attico più esclusivo di un’area in costruzione sempre a City Life.

“Dovrebbe essere pronta per metà dell’anno prossimo, quindi nell’estate del 2022, c’è tempo per organizzare tutto al meglio. Sono felice”, racconta Ferragni, appena diventata mamma bis della piccola Vittoria.

(Unioneonline/D)

