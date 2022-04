Charlene Wittstock e Alberto di Monaco non sono a un passo dal divorzio, come dicono da tempo i rumors. Sono già nei fatti separati, ma cercano di salvare le apparenze.

Lo ha rivelato un'amica della coppia reale del principato di Monaco, Vera Dillier, al settimanale Oggi.

“Nel Palazzo non è un segreto per nessuno che siano separati – ha detto -. Un rapporto stretto o un grande amore non è mai esistito fra di loro. Sulla Rocca si dice che Charlene apparirà ogni tanto a qualche evento pubblico, a dimostrare che tutto va bene. Insomma, si cerca di salvare le apparenze”.

"A quei livelli non si divorzia – ha aggiunto – Ci sono solo poche eccezioni, come il principe Carlo con Diana… Così il principe mette a sua disposizione la residenza di Roc Agel e per lui la questione è chiusa”.

Quanto ai loro due bambini, i gemelli Gabriella e Jacques, “in questi ambienti, specie se si tratta di eredi al trono, i figli rimangono al padre. Sempre. Anche in una battaglia giudiziaria, Charlene non potrebbe averli. Alberto è il sovrano e, seguendo la legge della casa oltre che il contratto prematrimoniale, i figli rimarrebbero comunque a lui. Questo Charlene lo sapeva fin dall’inizio. È la ragione per cui si è trovato l’accordo su Roc Agel, così vicina a Monaco”.

Il matrimonio tra l’ex nuotatrice 44enne e il principe di vent’anni più anziano risale al 2011. Sette anni fa sono nati i figli Jacques e Gabriella.

