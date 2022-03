La principessa consorte Charlene è tornata nel Principato di Monaco dieci giorni fa dopo un lungo periodo in una clinica in Svizzera, ma non si placano le voci di un possibile divorzio da Alberto.

“D'accordo con i suoi medici e dato che la sua guarigione è sulla buona strada, medici e famiglia reale hanno concordato insieme che la principessa Charlene può ora continuare la sua convalescenza nel Principato, con suo marito e i suoi figli", viene detto in un comunicato ufficiale.

Secondo i rumors l’ex nuotatrice 44enne è però a un passo dall’allontanamento dal marito. Gliene avrebbe parlato apertamente, ponendo un’unica condizione per la prosecuzione del loro matrimonio: andare via da Palazzo Grimaldi, un luogo che lei ha definito “pieno di brutti ricordi”.

La dimora scelta dalla principessa svetta sulle alture di Roc Agel, la residenza estiva dove si sta già rilassando per la convalescenza.

Secondo la rivista “Voici” per Alberto è “impossibile e impensabile pensare al divorzio”, ed “è pronto a tutto pur di non arrivare a questo e lei lo sa benissimo”.

La principessa per mesi è rimasta bloccata in Sudafrica per un'infezione alle vie respiratorie. Ora le sembra impossibile tornare a vivere circondata “dalle negatività del Palazzo” e vicino alla cognata Carolina, con la quale i rapporti sarebbero pessimi.

Il matrimonio con Alberto risale al 2011, sette anni fa sono nati i gemelli Jacques e Gabriella.

