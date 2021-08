“Cari bambini, mamma e papà vi salutano per un paio di giorni. Speriamo che i nonni non vi diano troppe caramelle e tablet”.

Lo ha scritto su Instagram Caterina Balivo: la presentatrice televisiva e il marito Guido Maria Brera sono in vacanza in Sardegna, senza i loro due figli, Guido Alberto e Cora, come due fidanzati.

Dopo una vacanza con la famiglia al completo a Capri, la conduttrice e il manager sono a La Maddalena per trascorrere qualche giorno di relax.

Tra i commenti al post anche quello di Sandra Milo, che dà un consiglio a Balivo: “Da nonni, rispetto a quando si è genitori, si diventa più indulgenti coi propri nipoti. Tu, Caterina, chiudi un occhio se i tuoi figli venissero viziati un po’ per un paio di giorni. Qualche sì in più non farà di certo male”.

La coppia è sposata dal 2014.

