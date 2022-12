Bruce Willis e l’ex moglie Demi Moore diventeranno presto nonni.

La figlia primogenita Rumer è incinta. La bella notizia arriva in un momento complicato per l’attore, le cui condizioni di salute pare stiano peggiorando con l’afasia che l’ha colpito, costringendolo ad abbandonare il set per sempre non riuscendo quasi più a parlare.

È stata la stessa Rumer con Derek Richard Thomas, il compagno, a pubblicare su Instagram una serie di foto in bianco e nero in cui mostra la pancia.

Anche la madre Demi ha condiviso con i suoi 3 milioni di follower diversi scatti della figlia che rivelano la bella notizia. «Salutiamo il piccolo bocconcino!! Sono felicissima per te, mia dolce Rumer. È un onore assistere al tuo viaggio verso la maternità e non vedo l'ora di dare il benvenuto a questo bambino nel mondo!», scrive lei in uno dei post.

Tra gli ultimi caricamenti sul profilo dell’attrice anche la foto che la ritrae insieme alle figlie e all’ex marito davanti all’albero di Natale. «Siamo una famiglia! Entriamo nello spirito delle feste», commenta lei.

