«Non era ovvio che mi piacciono le ragazze? Non avevo capito che le persone non lo sapessero».

Lo ha dichiarato Billie Eilish, svelando il suo orientamento sessuale.

«Non ho mai avuto la sensazione di essere compresa dalle ragazze. Le adoro, le adoro come persone e sono attratta fisicamente da loro, ma anche intimidita, dalla loro bellezza e dalla loro presenza», ha detto in un’intervista la cantante americana. Aggiungendo: «Non mi sono mai sentita desiderabile, femminile. Devo convincermi che sono una ragazza carina. Mi identifico come “lei”, ma non mi sono mai sentita davvero come una ragazza».

Rivelazioni che la stessa artista ha poi commentato così: «Mi sa proprio che oggi ho fatto coming out. Ma è una cosa che da sempre vivo tranquillamente. Non ho mai avuto problemi, sono sincera. In quella intervista ne ho parlato in maniera spontanea e naturale, dando per scontato che i miei follower sapessero già tutto. Mi chiedo – ha concluso –perché non possiamo semplicemente esistere?».

(Unioneonline/l.f.)

