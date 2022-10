Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio non stanno più insieme.

Questo almeno è quanto riporta il sito Dagospia, secondo cui l’attore ha bussato di nuovo alla porta della sua ex compagna, Angharad Wood, che nel 2020 lo ha reso padre della piccola Emily.

L’attrice 24enne romana e il 42enne nato a Trani si erano conosciuti e innamorati sul set de “L’ombra del giorno”: la loro relazione, mai ufficializzata ma qualche volta finita davanti agli obiettivi dei paparazzi, sarebbe durata circa un anno.

“Le coppie si prendono, e le coppie alla fine si lasciano – ha detto lei, di recente, in un’intervista -. La situazione è delicata e sono cose della mia vita che adesso non vorrei fossero messe in mezzo. Anche per evitare polemiche inutili, sinceramente”.

Scamarcio dunque sarebbe tornato tra le braccia della manager inglese, con cui si è fidanzato dopo la lunga relazione con Valeria Golino. La talentuosa star di “Baby”, in queste settimane in sala con “Amanda”, prima di Scamarcio è stata legata all’attore e regista Michele Alhaique.

(Unioneonline/D)

