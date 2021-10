Dagospia aveva lanciato lo scoop già un mese fa ma dai due non era arrivata alcuna conferma.

Ora però una inequivocabile foto “inchioda” Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli e dimostra che i due stanno insieme: l’attore pugliese 41enne e la collega romana 23enne sono stati visti e fotografati dal sito Whoopsee.it mentre si scambiano un tenero bacio durante un pranzo in zona Castel Gandolfo.

Gli attori sono fianco a fianco ne “La scuola cattolica”, il film di Stefano Mordini, presentato alla Mostra del cinema di Venezia, che racconta il massacro del Circeo: Scamarcio interpreta il padre di uno degli aguzzini e Porcaroli è Donatella Colasanti, sopravvissuta alla strage.

Ma sono anche protagonisti del film “L’ombra del giorno” di Giuseppe Piccioni, ed è qui che secondo Dagospia sarebbe scattata la scintilla.

La giovane attrice di “Baby”, in rapida ascesa, per molto tempo è stata fidanzata con l’attore e regista Michele Alhaique. Scamarcio, dopo la lunga relazione con l’attrice Valeria Golino dal 2006 al 2016, per Porcaroli avrebbe lasciato la manager inglese Angharad Wood: nel luglio del 2020 lei lo aveva reso papà di una bimba.

