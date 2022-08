Dopo le nozze lampo e segrete a Las Vegas, lo scorso luglio, Jennifer Lopez e Ben Affleck si dicono nuovamente sì, questa volta in pompa magna, con una fastosa cerimonia, organizzata in una piantagione di proprietà dell’attore, a Riceboro, in Georgia.

Un modo per ribadire al mondo il loro ritrovato amore e, anche, per smentire le voce che in questi giorni avevano dato la loro relazione già – di nuovo – al capolinea.

Per officiare lo scambio dei voti nuziali, i Bennifer hanno chiamato il life coach Jay Shetty, un ex monaco britannico beniamino di molte celebrità.

Il programma della festa – della durata di tre giorni – prevede anche fuochi artificiali al tramonto, musica dal vivo, la sposa in un abito di Ralph Lauren couture made in Italy e un centinaio di ospiti d'onore: tra questi i figli di entrambi, ma non poteva mancare l'amica del cuore di lei, Leah Remini, e, al fianco di Ben, l'amico di sempre Matt Damon.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata