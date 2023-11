Un’immagine che lascia pochi dubbi: Belen Rodriguez sarebbe pronta a coronare con le nozze la sua storia d’amore con l’imprenditore bresciano Elio Lorenzoni. La showgirl argentina ha condiviso con i suoi follower su Instagram uno scatto con un anello scintillante all'anulare sinistro. Un messaggio accompagnato da sue sole lettere: «Sì».

Fan in delirio, che si sono riversati in massa a commentare con congratulazioni e auguri per la coppia, ma anche con le immancabili critiche: «Ma se ancora è sposata con de Martino, come fa a risposarsi?». E poi: «prima di dire “Sì” devi divorziare».

La proposta sarebbe arrivata alle Maldive, dove la coppia si trova in vacanza da alcuni giorni su un romantico atollo.

L'attrice e il suo futuro sposo hanno mantenuto un profilo relativamente discreto sulla loro relazione, ora l’annuncio.

Le immagini pubblicate sui social mostrano una coppia felice e affiatata, consolidando l'idea che il loro legame sia destinato a durare.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata