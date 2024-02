Dei due, insieme, da tempo non c’è traccia sui social. E qualcuno già vocifera che Belen Rodriguez sia tornata single, che la relazione con Elio Lorenzoni sia insomma finita.

Il silenzio della showgirl argentina insospettisce molto i suoi follower, soprattutto in questi giorni che ha trascorso in Scozia per un viaggio – almeno in apparenza – solitario per motivi di lavoro. Lui non è comparso nelle storie, nelle foto, niente di niente.

Per i ben informati però si tratterebbe non di una vera e propria rottura ma di un momento di riflessione. Belen e l’imprenditore bresciano fanno coppia fissa dalla scorsa estate: in realtà si conoscono e si frequentano da molti anni ma la cosiddetta scintilla è scattata durante una vacanza.

A novembre, poi, sempre sui social la modella aveva pubblicato un vistoso anello che lasciava pensare a una proposta di matrimonio. Sulla vita sentimentale di Belen Rodriguez i rumors non sono mai mancati: dal tira e molla col marito, Stefano De Martino, da cui ha avuto il primo figlio, alla relazione con Antonino Spinalbese dalla quale è nata la secondogenita Luna Marì. E anche ora questa strana situazione non fa che accendere il mondo del gossip.

