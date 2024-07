Si è mostrato ai suoi quasi 12 milioni di follower mentre, scatenato e senza pensieri, ballava tra la folla, sulle note di qualche hit estiva. Jared Leto è in Sardegna, la location “misteriosa”, che lui stesso non ha indicato nel post, è la piazza di Palau. «La sensazione quando mancano solo 4 giorni al tour», ha scritto ironico sui social, scatenando subito l’entusiasmo dei fan.

Sorridente, in total black, si diverte sotto gli occhi di tutti, mentre improvvisa qualche passo di danza. Ma per l’attore da Oscar e frontman della band di alternative rock Thirty Second to Mars questa non è la prima volta in Sardegna: già nel 2018 era stato avvistato a Porto Cervo e Tavolara, mentre si godeva un momento di relax tra le coste paradisiache dell’Isola.

«Jared Leto che balla a una sagra in Italia e nessuno lo riconosce», commenta un utente divertito. Ma poco dopo ecco che i più attenti rivelano quello che (quasi) tutti si chiedono: «Sardinia, Palau», scommette uno. «How do you know?», “come lo sai?” replica un altro, curioso. «Because I’ve been in this place many times, I love Sardinia», “Sono stato lì tante volte, amo la Sardegna”, la risposta.

