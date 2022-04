Non uno ma ben cinque scatti: cosa si nasconde dietro le foto pubblicate da Arisa assieme a Rocco Siffredi?

Se lo chiedono i fan che su Instagram ipotizzano che la coppia abbia qualcosa in cantiere.

Solo pochi mesi fa d’altronde l’attore aveva detto che gli sarebbe piaciuto lavorare con Arisa: “Arisa è sexy a livelli surreali. Un film con lei? Perché no?- aveva affermato il re del porno -. Mi piace molto come donna, sono un suo fan”.

“Non sono affatto contraria agli operatori del sesso perché penso sia un lavoro come un altro. Se un giorno la mia carriera dovesse prendere una piega erotica non avrei alcun problema”, era stata la replica di Arisa.

Che in ballo dunque ci sia qualcosa? Per il momento nessuna anticipazione, non resta che aspettare altri indizi.

(Unioneonline/D)

