Arisa, nel pieno di una sessione di pulizie di primavera anticipate, mostra sui social la sua collezione di sex toys e, come al solito, viene resa oggetto di fraintendimenti e battute molto poco spiritose.

"Stamattina, mettendo a posto vestiti ed asciugamani, ho trovato un sacchettino che contiene reperti interessanti...”, ha raccontato la cantante. Ossia un'intera collezione di sex toys “che non funzionano più, come facciamo?”.

Un momento di goliardia che viene rovinato da commenti del tutto fuori luogo.

E che la costringono a fare retromarcia: “Ragazzi, io sbaglio sempre a essere sincera con voi – spiega in una successiva story –. Condivido una cosa divertente e comincio a ricevere messaggi tipo ‘se hai bisogno’, ‘se vuoi vengo a casa tua’, etc...”.

Quindi spiega pazientemente: “I sex toys non servono solo quando ci sono mancanze, ma anche per vivere un momento con se stessi. A me non manca proprio niente, tranquilli”.

(Unioneonline/D)

