Antonella Clerici ha detto no alla proposta di matrimonio del suo compagno Vittorio Garrone. Nessuna rottura, è solo una questione di “scaramanzia”.

La conduttrice Rai in un’intervista a Gente ha smentito le voci che la vedrebbero presto all’altare con l’imprenditore, suo compagno ormai dal 2016.

Lui le aveva fatto già la proposta e i due si sarebbero dovuti sposare nel 2023, secondo alcune indiscrezioni trapelate da amici della Clerici era tutto pronto.

Non è così, non lasciano dubbi le parole della conduttrice: “Non amo i festeggiamenti, non è nei miei progetti. Noi stiamo bene così, ci amiamo e siamo lo stesso una famiglia”, ha detto.

Il matrimonio, inoltre, “non mi ha mai portato benissimo, l’ho già fatto due volte”. Dunque meglio restare così, “sono felice e non vorrei qualcosa di diverso da quello che ho”.

Scaramanzia, insomma, visto anche il rapido naufragio dei suoi due matrimoni. Quello con il cestista Pino Motta, durato appena due anni, e quello con il produttore musicale Sergio Cossa, con cui si è lasciata dopo tre anni di tira e molla.

La storia con Garrone, invece, va a gonfie vele. E forse e meglio che resti così.

