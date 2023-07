Annalisa Scarrone, per tutti Annalisa, e Francesco Muglia si sono sposati.

La cerimonia, dicono i beninformati, si è svolta con rito religioso nelle Basilica di San Francesco ad Assisi, in gran segreto (nessuna foto è trapelata per il momento, nemmeno sui social).

Dopo il rito, celebrato dal sacerdote Giuseppe Magrino, sposi e invitati hanno festeggiato alla Locanda del Cardinale, nel centro della cittadina umbra.

Poi la cantante di “Bellissima”, che in questi giorni impazza in radio con “Mon Amour”, e il consorte, manager di Costa Crociere, conosciuto tre anni fa, si sono diretti in Liguria, regione d’origine della star della musica italiana (nata a Savona), per fare il bis con la cerimonia civile, alle porte di Lerici.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata