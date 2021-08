Un bacio sulla guancia che ufficializza, di fatto, la loro relazione.

Dopo essere stati paparazzati in barca insieme, Anna Tatangelo e Livio Cori sono usciti alla scoperto in una Instagram Story, in cui traspare tutta la loro complicità.

Le immagini mostrano la cantante stanca dopo un concerto e il nuovo compagno, 31enne rapper napoletano originario dei Quartieri Spagnoli, che le dà un tenero bacio.

"Innamorata è un parolone, però sto bene", aveva detto di recente l’artista, rivelando per la prima volta di avere qualcuno accanto dopo la fine dell'amore con Gigi D'Alessio.

“Andrea piangeva, non riusciva ad accettare che tra mamma e papà fosse finita”, aveva spiegato, raccontando il dolore del figlio undicenne, dopo la rottura della coppia dopo sedici anni.

Cori ha conosciuto Tatangelo dietro le quinte del Festival di Sanremo 2019: lui partecipò al fianco di Nino D'Angelo con il brano “Un'altra luce”, arrivando ultimo, mentre lei arrivò terzultima con la canzone “Le nostre anime di notte”.

