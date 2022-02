Spara a zero Ambra Angiolini su Max Allegri, l’allenatore della Juve con il quale ha avuto una relazione finita l’anno scorso. E lo fa a “Michelle Impossibile”, la trasmissione di Michelle Hunziker, parlando di una serie di sbagli nella propria vita.

Partendo da quando era una ragazzina: “Ho fatto l’amore per la prima volta a 18 anni con l’uomo sbagliato – ha detto l’attrice -. Mi diceva che ero grassa e che per rivederlo dovevo assolutamente dimagrire. Io, per farlo accadere presto, inizio a vomitare e divento bulimica. Oggi vomito ancora: le persone sbagliate fuori dalla mia vita”.

E anche in campo professionale: “Un agente mi rifiutò perché diceva che avevo il polpaccio grosso, oggi ho capito che non avevo sbagliato lavoro ma avevo sbagliato persona”.

E poi l’amore: “L’ultima volta che mi sono sbagliata era il 2017”. Il riferimento è proprio all’anno in cui ha cominciato la sua relazione con Allegri. Quando è finita, Ambra non ha voluto commentare, per lei l’ha fatto sua figlia Jolanda, avuta dal cantante Francesco Renga, che aveva puntato il dito contro il mister bianconero per il “trattamento” riservato alla madre. Ora, forse, ha voluto togliersi un sassolino dalla scarpa.

